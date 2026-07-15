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Rayan Cherki ha commentato l'eliminazione della Francia contro la Spagna, affermando che i rivali sono stati superiori in ogni aspetto. Ha riconosciuto che la sconfitta è anche frutto degli errori dei suoi compagni. Durante l'intervista, Cherki si è mostrato infastidito da una domanda riguardante il suo ingresso in campo, che era stato ritardato. Il calciatore, attualmente al Manchester City, ha parlato senza mezzi termini.