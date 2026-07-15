La stoccata di Cherki a Deschamps | Spagna superiore in ogni aspetto Volevo entrare prima? Tu che ne pensi…
Rayan Cherki ha commentato l'eliminazione della Francia contro la Spagna, affermando che i rivali sono stati superiori in ogni aspetto. Ha riconosciuto che la sconfitta è anche frutto degli errori dei suoi compagni. Durante l'intervista, Cherki si è mostrato infastidito da una domanda riguardante il suo ingresso in campo, che era stato ritardato. Il calciatore, attualmente al Manchester City, ha parlato senza mezzi termini.
Rayan Cherki analizza senza sconti l'eliminazione della Francia contro la Spagna, ammettendo la superiorità degli avversari ma attribuendo il ko soprattutto agli errori dei Bleus: il calciatore del Manchester City si è mostrato anche infastidito da una domanda sul suo ingresso tardivo in campo. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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