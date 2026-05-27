Durante la 17ª tappa, un ciclista di 38 anni ha partecipato attivamente a una fuga, contribuendo a risalire in classifica e rientrare nella top 10. Dopo aver concluso la tappa, ha dichiarato che, sebbene il risultato fosse positivo, avrebbe preferito vincere.

Damiano Caruso a 38 anni suonati è stato uno dei protagonisti della 17a tappa alimentando una fuga che è arrivata al traguardo: "Volevo vincere, me l'ero ripromesso e ci riproverò finché le gambe me lo consentono". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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