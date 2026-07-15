La spiaggia libera attrezzata per persone con bisogni speciali di Marinella, aperta dall'inizio di luglio e fruibile fino a fine agosto, ha già registrato oltre 100 utenti tesserati. All'inizio, i bagni alla turca erano presenti, ma nel tempo sono stati introdotti numerosi miglioramenti. La struttura si trova sulla spiaggia e offre servizi dedicati a persone con esigenze specifiche.

Sarzana, 15 luglio 2026 – Aperta a partire da inizio mese e fruibile sino alla fine di agosto la spiaggia libera attrezzata per persone con bisogni speciali di Marinella, conta già oltre 100 utenti tesserati. Con una media di circa 45 presenze al giorno, cui si aggiungono uno o più accompagnatori, la spiaggia che nei mesi scorsi è stata oggetto di un intervento che ha portato alla riqualificazione della zona adibita a bagni e spogliatoi, è divenuta un punto di riferimento anche per diverse famiglie provenienti dal nord e dal centro Italia. Partendo dall’area esterna, dove è presente uno spiazzo adibito a parcheggio sempre presenti, dalle 8.30 alle 18. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spiaggia “speciale”. “Tanti i miglioramenti. Prima i bagni alla turca”

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