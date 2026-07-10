Nella spiaggia libera attrezzata per persone con bisogni speciali a Marinella, gli ombrelloni sono considerati troppo piccoli e i bagni risultano non funzionanti. La struttura, dedicata a facilitare l’accesso e l’utilizzo per persone con disabilità, presenta criticità evidenti in queste aree. La situazione è stata segnalata come problematica da alcuni utenti che frequentano regolarmente la spiaggia, che chiedono interventi per migliorare le condizioni.

Sarzana (La Spezia), 10 luglio 2026 – Ombrelloni troppo piccoli e bagni per niente funzionali nella spiaggia libera attrezzata per persone con bisogni speciali di Marinella. Lo rende noto Michela Bolzoni, sorella di Carlo, che da diverse estati fruisce della spiaggia che si trova a pochi passi dalle scuole elementari della frazione marina. Oltre ai problemi strutturali, nei bagni non ci sono neppure sapone e salviette. La segnalazione. “Sinceramente, dopo un anno e dopo l’impegno preso dall’amministrazione nel realizzare nuovi bagni a servizio dei ragazzi con disabilità, ci saremo aspettati qualcosa di più – spiega Michela –. I lavori non sono stati fatti bene, basti pensare che le docce sono state posizionate a lato dei wc, quindi se qualcuno è in bagno a fare la pipì è chiaro che un’altra persona non può fare la doccia”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La spiaggia per disabili. “Ombrelloni piccoli e bagni non funzionali”

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