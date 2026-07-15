La Spagna si qualifica per la finale del Mondiale 2026, sedici anni dopo il successo del 2010, battendo la Francia nella prima semifinale. La squadra guidata dall’allenatore Luis De La Fuente ha vinto con autorità, grazie ai gol di Oyarzabal e Porro. La partita si è conclusa con la squadra spagnola che ha dominato l’incontro, ottenendo così il passaggio alla fase finale del torneo.

Sedici anni dopo il trionfo del 2010, la Spagna torna a giocarsi il titolo mondiale. La squadra di Luis De La Fuente domina la Francia nella prima semifinale del torneo e conquista con autorità l’accesso all’ultimo atto del Mondiale 2026. Ora attende di conoscere l’avversaria tra Argentina e Inghilterra. Sedici anni esatti dopo l’ultima volta, la Spagna torna a giocarsi una finale mondiale. Domenica 19 luglio, al New York New Jersey Stadium, la Roja avrà la possibilità di conquistare il secondo titolo iridato della sua storia dopo quello vinto nel 2010 dalla generazione d’oro di Iniesta, Xavi, Busquets e Xabi Alonso. Stavolta toccherà a Lamine Yamal, Dani Olmo e Mikel Oyarzabal trascinare la squadra di Luis De La Fuente verso la gloria. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La Spagna torna in finale sedici anni dopo: Francia ko con Oyarzabal e Porro

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