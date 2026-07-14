La Spagna ha battuto la Francia 2-0, qualificandosi per la finale. Oyarzabal e Pedro Porro hanno segnato i gol decisivi durante la partita. La sfida è stata ricca di emozioni e colpi di scena, con sorprese già nelle formazioni ufficiali annunciate prima del calcio d’inizio.

Francia-Spagnaha raccontato di unapartita ricca di emozioni, sorprese e colpi di scena,iniziati già prima del fischio d’inizio, con lescelte sorprendenti arrivate dall’annuncio delle formazioni ufficiali. Deschamps ha, infatti, deciso di cambiare le carte in tavola, lasciando inizialmente in panchina Manu Koné, uno dei giocatori più convincenti di questo Mondiale etra i migliori nella sfida contro il Marocco.Al suo posto spazio a Tchouaméni, mentre nel reparto offensivo Barcola ha vinto il ballottaggio con Doué per completare il tridente. Ma la vera sorpresa è arrivato sul terreno di gioco con una i Blues che nonostante i favori del pronostico hanno mostrato un volto ben lontano da quello migliore: poco brillanti, meno dominante, incapace di imporre la propria forza. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Francia-Spagna 0-2: Oyarzabal e Pedro Porro stendono i Blues e portano la Roja in finale

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FRANCIA 0-2 SPAGNA, I veri ingiocabili sono gli spagnoli

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