Spagna in finale | Oyarzabal e Porro firmano l' impresa contro la Francia!

Da gazzettadelsud.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La Spagna ha battuto la Francia 2-0 e si è qualificata per la finale. Oyarzabal ha segnato su rigore al 22’ del primo tempo, mentre Porro ha raddoppiato al 13’ della ripresa. La formazione francese ha schierato un 4-2-3-1 con Maignan in porta, Koundé e Upamecano tra i difensori e Saliba sostituito al 30’ del primo tempo. La squadra avversaria ha avuto Lacroix in campo come sostituto.

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Francia-Spagna 0-2 RETI: 22' pt Oyarzabal (rig.); 13' st Porro. FRANCIA (4-2-3-1): Maignan 6; Koundé 6, Upamecano 6.5, Saliba 6 (30' pt Lacroix 5.5), Digne 4.5 (27' st T. Hernandez 6); Tchouameni 6, Rabiot 5.5 (1' st Koné 6); Dembelé 5.5, Olise 5.5 (27' st Cherki 6), Barcola 5 (12' st Doué 6); Mbappé 5. In panchina: Samba, Risser, Konaté, L. Hernandez, Gusto, Akliouche, Kanté, Zaire-Emery, Mateta, Thuram. Allenatore: Deschamps 5. SPAGNA (4-2-3-1): Unai Simon 6.5; Pedro Porro 7 (39' st Llorente sv), Cubarsi 6, Laporte 6, Cucurella 5.5; Rodri 6, Fabian Ruiz 6.5 (33' st Pedri 6); Lamine Yamal 7.5, Dani Olmo 6. 🔗 Leggi su Gazzettadelsud.it

spagna in finale oyarzabal e porro firmano l impresa contro la francia
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