la spagna ha vinto battendo la paura

La Spagna ha superato la paura e ha vinto la partita contro un’altra nazionale europea, entrambe considerate tra le più forti degli ultimi anni. La sfida tra le due squadre, già affrontate nella semifinale dell’ultimo Europeo, si è conclusa con la vittoria della squadra spagnola. La partita è stata molto attesa, considerando il livello elevato delle due nazionali e il loro passato di confronti diretti.

Le due Nazionali europee più forti degli ultimi anni promettevano una semifinale da ricordare, una partita tra due squadre che si conoscono ormai benissimo dopo essersi affrontate già nella semifinale dello scorso Europeo. È finita in modo inaspettato: con la Spagna che ha disarmato in maniera quasi totale la migliore Nazionale del Mondiale, quella in grado di mettere in campo più talento offensivo delle altre e raccoglierne i frutti con sprazzi di dominio spaventoso da parte del suo quartetto offensivo. Per la Francia è stata invece una prestazione abulica, inspiegabilmente priva di mordente da parte di tutto il fronte offensivo. Di Francia-Spagna abbiamo parlato anche in Che Partita Hai Visto, il podcast dedicato ai nostri abbonati in cui commentiamo a caldo le partite più importanti della settimana. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com

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¡EL REY HA VUELTO! Márquez ya está a solo 18 puntos del liderato | Duralavita

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