Il cantante che ha vinto la finale di Amici 2026, andata in onda domenica 17 maggio, è stato Lorenzo Salvetti. Durante la trasmissione, ha superato nella competizione Alessio, anch’egli concorrente del talent show. La finale ha visto la partecipazione di diversi artisti e ha coinvolto una giuria composta da professionisti del settore musicale. La vittoria di Salvetti è stata annunciata al termine della finale, conclusasi con la proclamazione del nuovo vincitore del programma.

La finale di Amici di Maria De Filippi andata in onda domenica 17 maggio 2026 ha incoronato il nuovo vincitore del celebre talent show. A trionfare è stato Lorenzo Salvetti, che ha superato al televoto il ballerino Alessio al termine di una finale combattuta e molto seguita anche sui social. Lorenzo Salvetti ha 18 anni ed è originario di Verona. Nonostante la giovane età, aveva già avuto una prima importante esperienza televisiva partecipando a X Factor Italia nel 2024, dove aveva conquistato il quarto posto. Il suo percorso ricorda quello di Gaia, che dopo il secondo posto a X Factor riuscì poi a vincere Amici. Musicista oltre che cantante, Lorenzo suona diversi strumenti e durante il serale di Amici ha presentato tre brani inediti: La serata finale ha messo al centro esclusivamente il percorso artistico dei ragazzi della scuola. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Chi è Lorenzo Salvetti, il cantante che ha vinto Amici 2026 battendo Alessio

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