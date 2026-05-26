gkolomeev ha vinto un milione di dollari battendo il record del mondo dei 50m stile libero ai giochi del doping

Gkolomeev ha vinto un milione di dollari battendo il record del mondo nei 50 metri stile libero durante gli Enhanced Games, eventi tenuti a Las Vegas domenica 24 maggio. Questi giochi sono noti come i “Giochi del doping” e si sono svolti nella stessa data.

A Las Vegas domenica 24 maggio sono andati in scena gli Enhanced Games, i cosiddetti “Giochi del doping”. L’Agenzia antidoping americana li ha definiti “un pericoloso spettacolo da clown “. Come raccontato dal Fatto Quotidiano, si tratta di un progetto inquietante promosso dai miliardi della Silicon Valley trumpiana: gare di nuoto, atletica e sollevamento pesi in cui gli atleti sono liberi di doparsi. Anzi, alcuni di loro sono stati spinti a farlo, partecipando a un esperimento in un resort di lusso ad Abu Dhab i dove hanno ricevuto un cocktail di farmaci personalizzati. L’obiettivo degli investitori, tra cui Peter Thiel, Donald Trump jr e... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Il nuotatore greco Kristian Gkolomeev è stato l'unico atleta a battere (seppur non in modo ufficiale) un record mondiale alla prima edizione degli Enhanced Games (Giochi Potenziati), vincendo i 50 metri stile libero in 20,81 secondi. L'evento, svolto a Las Ve x.com

Risultati Enhanced Games: il nuotatore Kristian Gkolomeev stabilisce il record mondiale nell'evento finale, Fred Kerley non ce la fa reddit

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