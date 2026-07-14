L'ex premier spagnolo Mariano Rajoy ha scritto un articolo in cui ha affermato che la Francia è forte, ma non ha cittadini francesi. La dichiarazione ha suscitato reazioni dure, con il presidente del governo attuale che ha accusato Rajoy di aver disonorato la Spagna con commenti considerati xenofobi. La polemica si è accesa a pochi giorni dalla semifinale dei Mondiali 2026 tra le due nazioni. La questione ha generato discussioni pubbliche e critiche sui social.

Mariano Rajoy finisce al centro di una polemica politica e diplomatica alla vigilia della semifinale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Francia. L’ex primo ministro spagnolo, che durante il torneo cura una rubrica su El Debate dedicata alle partite della nazionale, ha descritto i Bleus come una squadra fortissima, aggiungendo però una frase razzista che ha scatenato un’ondata di reazioni: “I Bleus sono una squadra di altissimo livello. Detto questo, non hanno nessun giocatore francese tra le loro fila”. Le parole, pubblicate nell’editoriale intitolato “ Oggi arriva la rivincita “, hanno provocato accuse di razzismo e xenofobia sia in Francia sia in Spagna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La Francia è forte ma non ha francesi”: è bufera per l’articolo dell’ex premier Rajoy. Sanchez: “Disonora la Spagna con dichiarazioni xenofobe”

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