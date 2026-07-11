Un uomo di 71 anni è deceduto questa mattina a Brindisi dopo aver avuto un malore mentre si trovava sugli scogli vicino a Punta del Serrone. Non ci sono altre persone coinvolte e i soccorsi sono intervenuti sul posto, ma l’uomo è morto prima di poter essere trasportato in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Un uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di oggi Brindisi dopo aver accusato un malore mentre si trovava sugli scogli nei pressi di Punta del Serrone. Vano è stato ogni tentativo del personale sanitario del 118 intervenuto dopo la richiesta di soccorsi di alcuni bagnanti che si trovavano in zona. L'episodio In ragione delle alte temperature che imperversano in Puglia, da giorni lidi e spiagge pubbliche sono pieni di bagnanti. Anche il 71enne questa mattina aveva deciso di trascorrere qualche ore al mare. Poi il malore. Sul posto anche personale della capitaneria di porto, questura e polizia locale ed è stata anche informata la Procura di Brindisi. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Malore sugli scogli: muore un 71enne

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Dramma ad Erchie: centauro precipita sugli scogli, finisce in mare e muoreUn motociclista è precipitato sugli scogli e è morto in mare lungo la strada statale.

Tragedia sul campo di padel, 71enne stroncato da un maloreUn uomo di 71 anni è morto nel primo pomeriggio durante una partita di padel in una struttura sportiva vicino a Sant’Angelo a Cupolo, nei pressi del...

Temi più discussi: Perugina muore in vacanza. Malore fatale mentre fa il bagno. La tragedia in Sardegna; Si sente male mentre fa il bagno a Ortona: il corpo ritrovato tra gli scogli; Tragica vacanza: medico annegato. Questa mattina rientra il feretro: Perdiamo un collega e un amico; Pesaro, rimane sedato in rianimazione il 14enne soccorso in acqua. Aveva accusato un malore durante il bagno.

Stroncato da un malore, 71enne muore in spiaggia a BrindisiUn uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di oggi Brindisi dopo aver accusato un malore mentre si trovava sugli scogli nei pressi di Punta del Serrone. Vano è stato ogni tentativo del personale ... trmtv.it

Colto da malore sugli scogli: muore 71enneUn uomo di 71 anni è morto nella tarda mattinata di oggi Brindisi dopo aver accusato un malore mentre si trovava sugli scogli nei pressi di Punta ... msn.com

Turista 27enne muore per un malore fra gli scogli, trovato dopo due ore. La tragedia in Sardegna a Cala Cartoe, sulla costa di Dorgali #ANSA https://t.co/POERGLPrQk x.com