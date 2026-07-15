La Spagna ha vinto 2-0 contro la Francia e si è qualificata per la finale dei Mondiali 2026. La partita si è giocata al Dallas Stadium. La squadra spagnola ha segnato due gol, mentre la Francia non è riuscita a rispondere. La vittoria ha portato le Furie Rosse in finale, lasciando i campioni del mondo in carica fuori dalla competizione. La finale sarà disputata tra la Spagna e un'altra squadra ancora da definire.

La Spagna conquista la finale del Mondiale 2026. DALLAS (STATI UNITI) – La Spagna è ufficialmente la prima finalista dei Mondiali di Calcio 2026. In un match disputato presso il Dallas Stadium, le Furie Rosse hanno abbandonato la Francia con un netto 2-0, relegando i campioni del mondo in carica a un quarto posto non programmato. I gol decisivi sono stati realizzati da Mikel Oyarzabal su rigore e Pedro Porro. Questa vittoria segna il ritorno della Spagna all’ultimo atto della competizione, un traguardo che mancava dal 2010, anno in cui la squadra conquistò il titolo. La partita ha avuto un avvio piuttosto blando, con entrambe le squadre che sembravano aspettare il momento giusto per colpire. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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© Napolipiu.com - La Spagna batte la Francia 2-0 e conquista la finale dei Mondiali.

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