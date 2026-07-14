Mondiali 2026 la Spagna a sorpresa batte la Francia | Oyarzabal e Porro mandano gli iberici in finale

Notizia in breve

La Spagna ha sconfitto la Francia nelle semifinali dei Mondiali 2026, qualificandosi per la finale. Oyarzabal e Porro hanno segnato i gol decisivi, portando gli iberici avanti nel punteggio. La partita si è disputata ad Arlington, negli Stati Uniti, e si è conclusa con una vittoria sorprendente per la formazione spagnola. La sfida si è svolta su episodi chiave, e la Spagna ha superato la Francia in una gara combattuta.