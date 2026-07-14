Mondiali 2026 la Spagna a sorpresa batte la Francia | Oyarzabal e Porro mandano gli iberici in finale
La Spagna ha sconfitto la Francia nelle semifinali dei Mondiali 2026, qualificandosi per la finale. Oyarzabal e Porro hanno segnato i gol decisivi, portando gli iberici avanti nel punteggio. La partita si è disputata ad Arlington, negli Stati Uniti, e si è conclusa con una vittoria sorprendente per la formazione spagnola. La sfida si è svolta su episodi chiave, e la Spagna ha superato la Francia in una gara combattuta.
Arlington (Stati Uniti), 14 luglio 2026 – Il programma delle semifinali dei Mondiali 2026 si apre da Francia-Spagna, una sfida equilibrata che si gioca sul filo degli episodi. Il primo lo genera al 22' un'ingenuità di Digne, che nel tentativo di controllare una palla alta colpisce l'accorrente Lamine Yamal: per l'arbitro Barton è rigore e Oyarzabal non sbaglia. La reazione dei transalpini, in particolare nei loro uomini più rappresentativi, tarda ad arrivare, mentre gli iberici mantengono il pallino del match senza lesinare, quando possibile, ulteriori tentativi offensivi, come quello che al 58' porta Porro, che aveva avviato l'azione, a raddoppiare su assist illuminante di Olmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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oggi si entra nel vivo dei Mondiali 2026 con le semifinali, siamo davvero al giro di boa. Su Rai 1 in onda la sfida tra Francia e Spagna, si sfidano due delle nazionali più forti al mondo a che ora si scende in campo? https://www.ultimenotizieflash.com/gossi facebook
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