Una giovane sorella di Greta Thunberg, definita una pop star “pro-queer, anti-macho”, sta attirando l’attenzione sui social. Qualche mese fa, è circolato un video in cui una ragazza interpreta in modo molto accentuato “I Will Always Love You” di Whitney Houston, tanto da far pensare ad un’ipotesi di intelligenza artificiale. La clip ha fatto discutere, evidenziando il suo stile provocatorio e il suo crescente seguito online.

Q ualche mese fa, sui social, ha iniziato a circolare un video di una ragazza che demoliva I Will Always Love You di Whitney Houston, una versione talmente sopra le righe che in America qualcuno ha giurato fosse generata dall’intelligenza artificiale. Quella ragazza è Beata MonaLisa Ernman, 20 anni, sorella minore di Greta Thunberg. Un’informazione che Beata, in una recente intervista a Interview Magazine firmata da Billy Parker, ha definito « la cosa meno interessante di me ». Greta Thunberg, l'attivista di 17 anni che salverà il Pianeta. guarda le foto Il nome, la famiglia, la scelta di non parlare di Greta. Si presenta con il nome MonaLisa, che non è un nome d’arte inventato ma quello con cui è nata, in omaggio alla nonna Mona e alla bisnonna Lisa. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La sorella minore di Greta Thunberg è una pop star «pro-queer, anti-macho» che sta conquistando il suo posto nel mondo

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Beata MonaLisa La Sorella di Greta Thunberg e il Suo Talento Musicale

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