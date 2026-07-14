In casa Thunberg, la minore ha deciso di intraprendere una carriera come cantante, portando avanti un’immagine sensuale e anti-macho. Sul web, si è fatta conoscere attraverso spettacoli con tematiche queer, che hanno attirato attenzione online. Mentre Greta si dedica attualmente a temi legati al conflitto palestinese, la sorella ha scelto di concentrarsi sulla musica e sulla presenza sui social media. Non ci sono coinvolgimenti diretti tra le due in ambito pubblico, e le loro attività si svolgono su percorsi diversi.

In casa Thunberg la rivoluzione continua, ma questa volta senza cartelli, blocchi stradali o secchiate di vernice sui monumenti. Mentre Greta, archiviata almeno per ora l’emergenza climatica, ha trasferito “armi e bagagli” sul fronte palestinese, la “sorellina” minore Beata Monalisa Ernman ha scelto di fare la popstar. E che popstar. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da BEA (@beatamonalisa) Niente scioperi del venerdì, sermoni sulla fine del pianeta o ramanzine ai potenti della Terra. Bea preferisce Édith Piaf, le luci del palcoscenico e abiti che sembrano aver aderito anche loro alla decrescita felice. Il programma artistico è già chiarissimo: musica «pro-queer e anti-macho» e una missione dichiarata, far emergere la «fragile mascolinità» degli uomini eterosessuali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Greta Thunberg ha una sorella popstar sensuale e anti-macho: sul web spopola con gli show “queer”

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