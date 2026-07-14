Beata MonaLisa tutti i segreti della sorella di Greta Thunberg che è una pop star

Da dilei.it 14 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Beata MonaLisa, giovane artista svedese, è la sorella di Greta Thunberg, nota attivista ambientale. La famiglia Thunberg si distingue per il talento artistico e le idee forti. Beata MonaLisa ha appena rilasciato dettagli sulla sua vita e sulla relazione con la sorella, confermando il legame stretto tra i due. La ragazza ha condiviso alcuni aspetti della sua carriera e delle sue influenze artistiche, senza approfondire ulteriori elementi personali.

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Nella famiglia Thunberg il talento è di casa, così come le idee. Beata MonaLisa, giovane artista svedese, è la sorella di Greta Thunberg, l’attivista più famosa del pianeta. Due ragazze, ma anche due mondi lontanissimi: Chi è Beata MonaLisa, la sorella di Greta Thunberg. Nata il 3 novembre 2005, Beata MonaLisa ha conquistato la Rete grazie ad alcune esibizioni virali. Una in particolare, girata in una delle sale da concerto più antiche e prestigiose della Svezia, l’ha imposta all’attenzione internazionale: dopo la reinterpretazione di brani leggendari, da Whitney Houston a Édith Piaf, molti hanno apprezzato la sua tecnica vocale, definita sorprendente, distante anni luce dall’eccesso di auto-tune tanto in voga oggi. 🔗 Leggi su Dilei.it

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