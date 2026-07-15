De Beers ha deciso di sospendere le attività per due anni in una delle sue principali miniere di diamanti in Sudafrica, a causa di un calo persistente della domanda di diamanti. La sospensione riguarda l’intera operazione mineraria e si rende necessaria in assenza di segnali di ripresa del mercato. La società ha comunicato che questa misura mira a gestire le risorse e adattarsi alle condizioni di mercato attuali. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla società stessa.

De Beers, la famosa società che estrae e vende diamanti, ha annunciato che sospenderà per due anni i lavori nella più importante miniera di diamanti in Sudafrica, a causa del continuo crollo della domanda. De Beers è in difficoltà da tempo: la concorrenza dei diamanti sintetici, prodotti soprattutto in Cina, ha ridotto fortemente la richiesta di quelli naturali e c’è in generale un minore interesse verso i gioielli che li contengono. La miniera in Sudafrica si chiama Venetia e si trova nel nord del paese, quasi al confine con il Botswana e lo Zimbabwe. De Beers la gestisce dal 2015, ci lavorano quattromila persone e i diamanti estratti da lì rappresentano il 40 per cento della produzione di diamanti del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La società di diamanti De Beers sospenderà i lavori in una grande miniera del Sudafrica, per via della diminuzione della domanda

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Anelli di fidanzamento, il boom dei diamanti da laboratorio manda in crisi De Beers: chiude la più grande miniera del SudafricaDe Beers ha annunciato la chiusura della sua più grande miniera in Sudafrica a causa del calo della domanda di diamanti naturali.

Cina, esplosione in una miniera di carbone provoca almeno 90 morti: le riprese aeree della zonaUn’esplosione in una miniera di carbone nella provincia di Shanxi, in Cina, ha causato almeno 90 vittime.

Temi più discussi: Diamanti verso un nuovo assetto: si avvicina la cessione di De Beers mentre si tenta il rilancio dei naturali; De Beers chiuderà una miniera di diamanti in Sudafrica per contenere i costi; De Beers in crisi. Chiuderà una miniera in Sudafrica per tagliare i costi; De Beers razionalizza i siti e chiude (per ora) la miniera di Venetia.

UN DIAMANTE È SEMPRE, I PROFITTI NO – LA SOCIETÀ DE BEERS HA ANNUNCIATO CHE SOSPENDERÀ... x.com

La società di diamanti De Beers sospenderà i lavori in una grande miniera del Sudafrica, per via della diminuzione della domandaDe Beers, la famosa società che estrae e vende diamanti, ha annunciato che sospenderà per due anni i lavori nella più importante miniera di diamanti in Sudafrica, a causa del continuo crollo della dom ... ilpost.it

Qual è qualcosa che la società considera normale oggi e che le generazioni future probabilmente troveranno inquietante? reddit

Diamanti verso un nuovo assetto: si avvicina la cessione di De Beers mentre si tenta il rilancio dei naturaliMentre Anglo American prosegue il processo di cessione di De Beers, di cui controlla l’85%, la società di diamanti prova ... pambianconews.com