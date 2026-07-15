La società di diamanti De Beers sospenderà i lavori in una grande miniera del Sudafrica per via della diminuzione della domanda
De Beers ha deciso di sospendere le attività per due anni in una delle sue principali miniere di diamanti in Sudafrica, a causa di un calo persistente della domanda di diamanti. La sospensione riguarda l’intera operazione mineraria e si rende necessaria in assenza di segnali di ripresa del mercato. La società ha comunicato che questa misura mira a gestire le risorse e adattarsi alle condizioni di mercato attuali. La decisione è stata annunciata ufficialmente dalla società stessa.
De Beers, la famosa società che estrae e vende diamanti, ha annunciato che sospenderà per due anni i lavori nella più importante miniera di diamanti in Sudafrica, a causa del continuo crollo della domanda. De Beers è in difficoltà da tempo: la concorrenza dei diamanti sintetici, prodotti soprattutto in Cina, ha ridotto fortemente la richiesta di quelli naturali e c’è in generale un minore interesse verso i gioielli che li contengono. La miniera in Sudafrica si chiama Venetia e si trova nel nord del paese, quasi al confine con il Botswana e lo Zimbabwe. De Beers la gestisce dal 2015, ci lavorano quattromila persone e i diamanti estratti da lì rappresentano il 40 per cento della produzione di diamanti del paese. 🔗 Leggi su Ilpost.it
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