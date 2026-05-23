Un’esplosione in una miniera di carbone nella provincia di Shanxi, in Cina, ha causato almeno 90 vittime. L’incidente si è verificato nella miniera di Liushenyu, situata a Changzhi. Le autorità hanno diffuso immagini aeree della zona, mostrando i danni e le operazioni di soccorso in corso. Non sono stati forniti dettagli sulle cause dell’esplosione o sulle condizioni delle persone coinvolte.

È salito ad almeno 90 morti in Cina il bilancio per l’esplosione avvenuta in una miniera di carbone nella provincia settentrionale di Shanxi, la miniera di Liushenyu a Changzhi. Lo riportano i media di Stato cinesi. L’incidente è avvenuto nella serata locale di venerdì. Al momento dell’esplosione erano in servizio 247 lavoratori. Nel pomeriggio locale di sabato risultavano ancora intrappolate 9 persone, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa di Stato cinese Xinhua, che aggiunge che la causa dell’esplosione è oggetto di indagine e le operazioni di soccorso proseguono senza sosta. Tra i feriti molti hanno subito lesioni a causa dei gas tossici, secondo quanto riportato dall’emittente statale Cctv. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Cina, esplosione in una miniera di carbone provoca almeno 90 morti: le riprese aeree della zona

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Cina, esplosione in una miniera di carbone: almeno 90 morti. Le riprese aeree della zona

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