Anelli di fidanzamento il boom dei diamanti da laboratorio manda in crisi De Beers | chiude la più grande miniera del Sudafrica

De Beers ha annunciato la chiusura della sua più grande miniera in Sudafrica a causa del calo della domanda di diamanti naturali. Nel frattempo, il mercato degli anelli di fidanzamento sta subendo un cambiamento: sempre più pietre sono prodotte in laboratorio. Queste pietre, visivamente identiche a quelle naturali, hanno un costo inferiore. La tendenza ha influito sulla produzione e sulla vendita di diamanti tradizionali, portando a un calo della domanda e alla chiusura di alcune miniere.

La scena è sempre quella: lui che si inginocchia, apre una piccola scatolina e le chiede di sposarlo. A cambiare, però, negli ultimi anni è il contenuto di quella scatola: sempre più anelli montano una pietra prodotta in laboratorio, visivamente identica ma molto meno costosa di una naturale. A testimoniare le conseguenze di questo cambiamento è la decisione di De Beers di sospendere per due anni la produzione nella miniera di Venetia, la più grande del Sudafrica. Come spiega la BBC, Il sito, situato nella provincia settentrionale del Limpopo, impiega circa 3.500 persone e rappresenta il 40% della produzione sudafricana di diamanti e il 10% di quella dell’intero gruppo. 🔗 Leggi su Open.online

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The Anxiety Over Lab Grown Diamonds | One Take Wonder, Ep. 126

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Raccomandazione per un anello di fidanzamento reddit

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