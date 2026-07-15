La sinistra ha espresso critiche al summit contro il terrorismo rosso, accusando di coprire i legami con gruppi violenti come Antifa. I rappresentanti progressisti rifiutano di riconoscere il Partito Comunista Italiano e contestano la partecipazione all’evento, definendola inappropriata. La discussione si concentra sulla percezione di una possibile complicità tra i partecipanti e movimenti considerati estremisti. La polemica si sviluppa prima ancora che l’incontro abbia luogo, evidenziando divisioni politiche interne sulla questione.

Il vertice contro il terrorismo rosso non piace ai nostri progressisti. Che rinnegano il Pci. La critica automatica e preventiva alla presenza di un membro del governo italiano alla convention internazionale sul terrorismo di estrema sinistra organizzata dal segretario di Stato americano, Marco Rubio, nasconde molti più problemi di quanto la facile propaganda mostri. E il problema, in particolare in Italia, nasce dall’uso strumentale della distinzione semantica tra l’antifascismo del 1945, quello che fonda una Repubblica democratica e rinuncia alla guerra civile, e l’impiego globalista del termine «antifa» per come si è sviluppato negli ultimi vent’anni. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - La sinistra critica il summit di Rubio, così copre i legami coi violenti antifa

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