L’Italia dice Sì al vertice Usa contro il movimento Antifa ma invierà solo un sottosegretario I dubbi e i malumori per il summit di Rubio

L’Italia ha annunciato la partecipazione al vertice convocato a Washington dal segretario di Stato americano, dedicato alla presunta rinascita del terrorismo di estrema sinistra. Tuttavia, il governo invierà solo un sottosegretario, senza rappresentanti ai livelli più alti. La decisione ha suscitato dubbi e malumori tra alcuni esponenti politici, che criticano l’assenza di una presenza più significativa.

L’Italia parteciperà al summit convocato a Washington dal segretario di Stato americano Marco Rubio sul tema della presunta «rinascita del terrorismo transnazionale di estrema sinistra», ma senza una rappresentanza ai massimi livelli politici. Dopo una valutazione condotta dal governo e su impulso della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, l’esecutivo ha deciso di inviare un sottosegretario, garantendo così una presenza istituzionale all’incontro senza impegnare ministri o altri esponenti di primo piano. La linea dura di Trump contro il movimento Antifa. L’iniziativa dell’amministrazione statunitense, in programma la prossima settimana, ha suscitato perplessità sia negli Stati Uniti sia tra numerosi partner internazionali. 🔗 Leggi su Open.online

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Giorgia Meloni incontra Trump al G7, stretta di mano e scambio di battute tra i due

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