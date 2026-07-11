Italia nella morsa del caldo Regione Piemonte | Incendi stanno provocando una catastrofe ecologica

Da ilsole24ore.com 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova ondata di calore, la terza nel 2026, interesserà l’Italia a partire dalla prossima settimana, con durata di almeno 15 giorni e temperature che supereranno i 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nel Centro. La regione Piemonte segnala che gli incendi stanno causando una grave crisi ecologica, aggravata dal clima caldo. Le previsioni indicano un aumento delle temperature e un prolungamento delle ondate di caldo, con condizioni meteorologiche estreme che colpiscono diverse zone del paese.

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È in arrivo una nuova ondata di calore, la terza del 2026, della durata di almeno 15 giorni, con picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone del Centro dall’inizio della prossima settimana: è uno scenario meteorologico ancora “bollente” quello descritto dagli esperti per i prossimi giorni in Italia. Al quale va a sommarsi il rischio di incendi, che stanno colpendo soprattutto Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna. L’impatto sul territorio è pesante. «Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte». È l’inizio di una nota diffusa dalla Regione sull’andamento degli incendi che «stanno devastando il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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