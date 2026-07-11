Una nuova ondata di calore, la terza nel 2026, interesserà l’Italia a partire dalla prossima settimana, con durata di almeno 15 giorni e temperature che supereranno i 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nel Centro. La regione Piemonte segnala che gli incendi stanno causando una grave crisi ecologica, aggravata dal clima caldo. Le previsioni indicano un aumento delle temperature e un prolungamento delle ondate di caldo, con condizioni meteorologiche estreme che colpiscono diverse zone del paese.

È in arrivo una nuova ondata di calore, la terza del 2026, della durata di almeno 15 giorni, con picchi di oltre 40 gradi in Sardegna, Sicilia e nelle zone del Centro dall’inizio della prossima settimana: è uno scenario meteorologico ancora “bollente” quello descritto dagli esperti per i prossimi giorni in Italia. Al quale va a sommarsi il rischio di incendi, che stanno colpendo soprattutto Piemonte, Valle d’Aosta e Sardegna. L’impatto sul territorio è pesante. «Una vera e propria catastrofe ecologica sta interessando il Piemonte». È l’inizio di una nota diffusa dalla Regione sull’andamento degli incendi che «stanno devastando il... 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Ilsole24ore.com - Italia nella morsa del caldo. Regione Piemonte: «Incendi stanno provocando una catastrofe ecologica»

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Incendi in Piemonte, l’allarme della Regione: “È catastrofe ecologica”

Nella morsa del caldo: 40 giorni di stress termico in più rispetto a 60 anni fa. Solo Messico e Africa stanno peggioI dati di uno studio pubblicato su Nature Climate Change indicano che l’Italia sta affrontando circa 40 giorni in più di stress termico rispetto agli...

Temi più discussi: Meteo.it: Tg Meteo Regionale Piemonte Video; La morsa del caldo per due settimane, sale l'allerta nelle città; Il Po nella morsa della siccità, la portata idrica a Isola Sant’Antonio segna -76% rispetto alla media; Piemonte di nuovo nella morsa del caldo, allerta arancione su Alessandria e Torino.

Incendi in Piemonte, la Regione Vera e propria catastrofe ecologicaTra 800 e 900 gli ettari complessivi bruciati tra le province di Torino, Vercelli, Novara e Verbano Cusio Ossola ... msn.com

La morsa del caldo per due settimane, sale l'allerta nelle cittàAl momento i bollini rossi del ministero della Salute, che indicano il massimo livello di rischio caldo sono, fino a domenica, solo due: Firenze e Perugia. Ma da lunedì, con l'accentuarsi del caldo, p ... ansa.it