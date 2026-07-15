La sfida di Eloisa Coiro | dopo il record sui 600m punta alla storia negli 800m | Run2u #27

Dopo 27 anni, un record sui 600 metri è stato battuto da un’atleta italiana. Questa mezzofondista, nota anche per il suo impegno negli studi, ha superato un limite che durava da oltre due decenni. Ora, punta a stabilire un nuovo risultato negli 800 metri, cercando di lasciare un segno significativo nella disciplina. La sua doppia carriera, tra sport e studio, la distingue nel panorama atletico nazionale.

Dopo 27 anni, il muro è caduto. Eloisa Coiro non è solo una delle mezzofondiste più forti d’Italia, è un’atleta che ha saputo fondere la disciplina della pista con il rigore dei libri. In questa puntata numero 27 di Run2u, parliamo con lei a pochi giorni dallo storico primato sui 600 metri al Paolo Rosi di Roma. Come si prepara una campionessa, come si gestisce la pressione e cosa c’è davvero dietro una ‘Dual Career’ di successo? Mettetevi comodi: oggi non parliamo solo di crono, ma di passione e traguardi.” Eloisa Coiro: Il nuovo RECORD nei 600m e la corsa verso l’oro – Run2u #27 Nella puntata numero 27 di Run2u, abbiamo il piacere di ospitare Eloisa Coiro, l’atleta delle Fiamme Azzurre che ha appena riscritto la storia dell’atletica leggera italiana. 🔗 Leggi su Oasport.it

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La sfida di Eloisa Coiro: dopo il record sui 600m, punta alla storia negli 800m | Run2u

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