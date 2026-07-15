La Scuola Pallavolo Spezia ha concluso l’Academy Volley Camp 2026 a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova. L’evento, organizzato in collaborazione con Serteco Genova e Granda Volley Academy Cuneo, ha offerto alle giovani partecipanti una settimana di allenamenti e formazione pallavolistica. Il settore giovanile della scuola, che milita in Serie D femminile, ha così promosso un’occasione di crescita tecnica e aggregativa per le atlete coinvolte.

In collaborazione con la Serteco Genova e la Granda Volley Academy Cuneo, il settore giovanile della Scuola Pallavolo Spezia (Dualeé in Serie D femminile) ha portato a termine a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova, l’ Academy Volley Camp 2026 che ha messo a disposizione delle giovani iscritte una settimana di formazione pallavolistica. Il Camp s’inserisce nel percorso di " House of Volley ", un progetto che favorisce la collaborazione tra realtà sportive accomunate dalla stessa visione della formazione giovanile, puntando a creare opportunità di crescita per atlete e tecnici, senza dimenticare il lavoro di squadra e quello fuori dal campo con condivisione di competenze, esperienze e metodologie di lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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© Sport.quotidiano.net - La Scuola Pallavolo Spezia in collaborazione con due realtà genovesi. Concluso l’Academy Volley Camp. Importante occasione di crescita

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