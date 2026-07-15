La Scuola Pallavolo Spezia in collaborazione con due realtà genovesi Concluso l’Academy Volley Camp Importante occasione di crescita

Da sport.quotidiano.net 15 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Scuola Pallavolo Spezia ha concluso l’Academy Volley Camp 2026 a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova. L’evento, organizzato in collaborazione con Serteco Genova e Granda Volley Academy Cuneo, ha offerto alle giovani partecipanti una settimana di allenamenti e formazione pallavolistica. Il settore giovanile della scuola, che milita in Serie D femminile, ha così promosso un’occasione di crescita tecnica e aggregativa per le atlete coinvolte.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

In collaborazione con la Serteco Genova e la Granda Volley Academy Cuneo, il settore giovanile della Scuola Pallavolo Spezia (Dualeé in Serie D femminile) ha portato a termine a Santo Stefano d’Aveto, in provincia di Genova, l’ Academy Volley Camp 2026 che ha messo a disposizione delle giovani iscritte una settimana di formazione pallavolistica. Il Camp s’inserisce nel percorso di " House of Volley ", un progetto che favorisce la collaborazione tra realtà sportive accomunate dalla stessa visione della formazione giovanile, puntando a creare opportunità di crescita per atlete e tecnici, senza dimenticare il lavoro di squadra e quello fuori dal campo con condivisione di competenze, esperienze e metodologie di lavoro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

la scuola pallavolo spezia in collaborazione con due realt224 genovesi concluso l8217academy volley camp importante occasione di crescita
© Sport.quotidiano.net - La Scuola Pallavolo Spezia in collaborazione con due realtà genovesi. Concluso l’Academy Volley Camp. Importante occasione di crescita
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Studenti della "Maggini" in visita alla moschea, la solidarietà dei sindacati: "Importante occasione di crescita civile e umana"Gli studenti della scuola primaria “Maggini” hanno visitato la moschea di Ancona, un’uscita didattica che ha suscitato polemiche nei giorni scorsi.

Weekend ricco di sport per i ragazzi e le ragazze, con tante realtà importanti in campo. Trofeo dei Territori, due giorni di grande pallavolo. E alla Ravaglia c’è la meglio gioventù del basketNel fine settimana si svolgono eventi sportivi dedicati ai giovani a Imola, con tornei di pallavolo e basket.

Temi più discussi: Academy Volley Camp 2026: si chiude con successo l'esperienza di Santo Stefano d'Aveto; Nuova pallavolo San Giovanni, Panada aggregato alla prima squadra; Ladri in azione a Bagnone: rubati rete, pali e tiranti di un campo da pallavolo; Luigi Massone nuovo preparatore atletico della Colombo.

scuola pallavolo spezia la scuola pallavolo speziaLa Scuola Pallavolo Spezia in collaborazione con due realtà genovesi. Concluso l’Academy Volley Camp. Importante occasione di crescitaIn collaborazione con la Serteco Genova e la Granda Volley Academy Cuneo, il settore giovanile della Scuola Pallavolo Spezia (Dualeé in Serie D femminile) ha portato a termine a Santo Stefano d’Aveto, ... sport.quotidiano.net

scuola pallavolo spezia la scuola pallavolo speziaAlla Spezia un nuova palestra nella scuola media Fontana con i fondi del Pnrr(ANSA) - SPEZIA, 01 LUG - È stata inaugurata alla Spezia la riqualificazione della palestra a servizio della scuola media Mario Fontana, delle associazioni sportive che praticano basket e pallavolo ne ... msn.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web