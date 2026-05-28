Studenti della Maggini in visita alla moschea la solidarietà dei sindacati | Importante occasione di crescita civile e umana
Gli studenti della scuola primaria “Maggini” hanno visitato la moschea di Ancona, un’uscita didattica che ha suscitato polemiche nei giorni scorsi. Questa mattina, i rappresentanti dei sindacati della scuola hanno espresso solidarietà alle insegnanti e al dirigente scolastico coinvolti, sottolineando come l’esperienza rappresenti un’opportunità di crescita civile e umana per i bambini.
Dopo le polemiche dei giorni scorsi nate attorno alla visita didattica degli alunni della primaria “Maggini” alla moschea di Ancona, in mattinata sono intervenuti i sindacati della scuola, che hanno preso posizione a sostegno delle insegnanti coinvolte e del dirigente scolastico Andrea Sallese. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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