Studenti della Maggini in visita alla moschea la solidarietà dei sindacati | Importante occasione di crescita civile e umana

Da anconatoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli studenti della scuola primaria “Maggini” hanno visitato la moschea di Ancona, un’uscita didattica che ha suscitato polemiche nei giorni scorsi. Questa mattina, i rappresentanti dei sindacati della scuola hanno espresso solidarietà alle insegnanti e al dirigente scolastico coinvolti, sottolineando come l’esperienza rappresenti un’opportunità di crescita civile e umana per i bambini.

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Dopo le polemiche dei giorni scorsi nate attorno alla visita didattica degli alunni della primaria “Maggini” alla moschea di Ancona, in mattinata sono intervenuti i sindacati della scuola, che hanno preso posizione a sostegno delle insegnanti coinvolte e del dirigente scolastico Andrea Sallese. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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