Studenti della Maggini in visita alla moschea la solidarietà dei sindacati | Importante occasione di crescita civile e umana

Notizia in breve

Gli studenti della scuola primaria “Maggini” hanno visitato la moschea di Ancona, un’uscita didattica che ha suscitato polemiche nei giorni scorsi. Questa mattina, i rappresentanti dei sindacati della scuola hanno espresso solidarietà alle insegnanti e al dirigente scolastico coinvolti, sottolineando come l’esperienza rappresenti un’opportunità di crescita civile e umana per i bambini.