Nel fine settimana si svolgono eventi sportivi dedicati ai giovani a Imola, con tornei di pallavolo e basket. Il Trofeo dei Territori si tiene in due giorni, coinvolgendo diverse squadre e realtà sportive del territorio. Contestualmente, presso la palestra Ravaglia, si disputa una competizione di basket con molte squadre under 18. Sono in programma anche altre iniziative sportive rivolte ai ragazzi, con numerose società coinvolte.

Volley e basket giovanile sono di scena a Imola nel weekend che inaugura il mese di maggio. Da una parte si giocheranno sotto rete le finali del Trofeo dei Territori di pallavolo per ragazzi e ragazze della classe 2012, organizzato dalla Fipav territoriale da oggi fino a domani in diverse palestre cittadine (con finali al PalaRuggi), dall’altra la palla a spicchi propone alla palestra Ravaglia le gare del concentramento di qualificazione del torneo Under 15 Eccellenza, da oggi a domenica, con 4 squadre in corsa per le finali nazionali. Partiamo dalla pallavolo, con il trofeo dei Territori ospitato per la prima volta a Imola. Torneo maschile...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Weekend ricco di sport per i ragazzi e le ragazze, con tante realtà importanti in campo. Trofeo dei Territori, due giorni di grande pallavolo. E alla Ravaglia c’è la meglio gioventù del basket

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