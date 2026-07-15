la scuola oasi e la piazza diventa verde

Un intervento di riqualificazione trasforma una piazza in un'area verde dedicata a “La scuola oasi”. L’operazione prevede l’adattamento climatico, la rigenerazione urbana e il recupero dello spazio pubblico per la comunità. La piazza, ora verde, diventa un luogo di aggregazione e di rispetto ambientale, con interventi che coinvolgono la riqualificazione del suolo e l’installazione di elementi naturali.

Un intervento di adattamento climatico, rigenerazione urbana e restituzione dello spazio pubblico alla comunità. È questo l’obiettivo de “La scuola oasi”, il progetto che porterà alla trasformazione della piazza scolastica di via Sacchini, a Milano, attraverso un’azione di depavimentazione e rinaturazione promosso da Legambiente Festambiente e Legambiente Lombardia grazie al sostegno di A. Loacker, che ha scelto di celebrare il proprio centenario investendo in un progetto ambientale e sociale. A rendere possibile l’intervento è stata la donazione modale, una formula di collaborazione pubblico-privata che ha permesso a Legambiente e Loacker... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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