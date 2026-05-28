Scandicci via al restyling per l' ex scuola Alberti Nuova piazza verde e negozi

Notizia in breve

Il consiglio comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex scuola Alberti. La proposta prevede la trasformazione dell’edificio scolastico in una nuova piazza con spazi verdi e negozi. L’intervento, approvato a maggioranza martedì 26 maggio, include anche un ampio intervento pubblico sulla piazza stessa. La riqualificazione interessa l’area, che sarà rinnovata con nuove funzioni e spazi pubblici.