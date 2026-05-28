Scandicci via al restyling per l' ex scuola Alberti Nuova piazza verde e negozi
Il consiglio comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex scuola Alberti. La proposta prevede la trasformazione dell’edificio scolastico in una nuova piazza con spazi verdi e negozi. L’intervento, approvato a maggioranza martedì 26 maggio, include anche un ampio intervento pubblico sulla piazza stessa. La riqualificazione interessa l’area, che sarà rinnovata con nuove funzioni e spazi pubblici.
Scandicci ridisegna l’area dell’ex scuola Alberti. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza, nella seduta di martedì 26 maggio, il progetto unitario convenzionato di iniziativa privata che prevede la riqualificazione dell’ex edificio scolastico e un ampio intervento pubblico su piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
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