Scandicci via al restyling per l' ex scuola Alberti Nuova piazza verde e negozi

Da firenzetoday.it 28 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio comunale ha approvato il progetto di riqualificazione dell’area dell’ex scuola Alberti. La proposta prevede la trasformazione dell’edificio scolastico in una nuova piazza con spazi verdi e negozi. L’intervento, approvato a maggioranza martedì 26 maggio, include anche un ampio intervento pubblico sulla piazza stessa. La riqualificazione interessa l’area, che sarà rinnovata con nuove funzioni e spazi pubblici.

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Scandicci ridisegna l’area dell’ex scuola Alberti. Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza, nella seduta di martedì 26 maggio, il progetto unitario convenzionato di iniziativa privata che prevede la riqualificazione dell’ex edificio scolastico e un ampio intervento pubblico su piazza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

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