La scuola di voga non piace | Meglio il Palio scolastico

Una scuola di voga ha espresso insoddisfazione verso le iniziative di promozione della voga tra i giovani, preferendo invece il tradizionale Palio scolastico. Si sottolinea che esiste già un progetto dedicato, chiamato Palio Remiero Scolastico, che mira a far conoscere agli studenti la cultura marina, le tradizioni locali e il valore educativo della voga. La proposta di un nuovo percorso viene considerata meno prioritaria rispetto a quello già attivo.

"Ogni proposta per avvicinare i giovani alla voga e al mondo del Palio del Golfo merita attenzione. Ma è importante ricordare che un percorso con queste finalità esiste già ed è attivo: è il Palio Remiero Scolastico, nato proprio per far conoscere agli studenti la cultura del mare, la tradizione delle borgate e il valore educativo della voga". Dopo la replica del presidente del Comitato delle borgate Francesca Micheli, anche Daniela Ricaboni, presidente del Panathlon Club International La Spezia, risponde alla proposta avanzata dal consigliere provinciale Gianluca Tinfena di creare una scuola di voga gratuita per i giovani dai 12 ai 16 anni, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale degli equipaggi delle borgate. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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