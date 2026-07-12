È stata proposta l'apertura di una scuola di voga gratuita rivolta ai giovani tra i 12 e i 16 anni nelle borgate locali. Lo scopo è formare i futuri vogatori del Palio del Golfo. La proposta mira a offrire un'opportunità di formazione senza costi, coinvolgendo i ragazzi in attività legate alla tradizione. La scuola si concentrerà sulla selezione e l’addestramento dei partecipanti per le competizioni del Palio.

Una Scuola di Voga nelle borgate, gratuita per i giovani dai 12 ai 16 anni, dalla quale si possano selezionare i futuri vogatori del Palio del Golfo. In un anno caratterizzato non solo dalle polemiche legate all’annullamento delle prepalio, che ha portato allo stato di agitazione proclamato da vogatori e vogatrici, ma anche dalla carenza di atleti, che ha persino portato a litigi tra le stesse borgate, aprendo pesanti interrogativi sul futuro della manifestazione remiera, è Gianluca Tinfena, consigliere provinciale ma soprattutto voce storica del Palio del Golfo (che commenta da oltre venti anni), a lanciare una proposta che chiama in causa anche le tre amministrazioni comunali del golfo, chiamate a dare un contributo strutturale che vada oltre l’attuale impegno economico legato all’evento estivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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© Lanazione.it - La proposta di Tinfena: "Scuola di voga gratuita per dare un futuro al Palio"

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