Fiumicino torna il Palio della Voga | sfida tra assistenti al salvataggio da tutta Italia

Il Palio della Voga torna a Fiumicino il 28 luglio, giunto alla tredicesima edizione. L’evento si svolgerà alle 19 presso l’Albos Club e vede coinvolti assistenti al salvataggio provenienti da tutta Italia. La manifestazione è organizzata con il patrocinio del Comune di Fiumicino.

Fiumicino, 14 luglio 2026 – Torna il Palio della Voga, giunto quest’anno alla sua tredicesima edizione. L’appuntamento è in programma il 28 luglio alle 19 presso l’Albos Club, con il patrocinio del Comune di Fiumicino. La manifestazione vedrà confrontarsi assistenti al salvataggio provenienti da tutta Italia in una gara di voga che metterà alla prova preparazione atletica, resistenza e capacità tecniche maturate nell’ambito di una professione fondamentale per la sicurezza sulle spiagge. La competizione sarà suddivisa in due categorie, maschile e femminile. Accanto all’aspetto sportivo, l’iniziativa punta a valorizzare il ruolo degli operatori del salvamento, impegnati ogni giorno lungo i litorali nella prevenzione dei rischi e nella tutela dei bagnanti. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

Segui gli aggiornamenti su Italia.

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Il Parini di Lecco sfida tutta Italia: finalista al premio della Banca d'Italia

La proposta di Tinfena: "Scuola di voga gratuita per dare un futuro al Palio"È stata proposta l'apertura di una scuola di voga gratuita rivolta ai giovani tra i 12 e i 16 anni nelle borgate locali.