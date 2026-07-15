In viale Giacomo Leopardi sta per aprire una nuova palestra gestita dai fratelli Elsid e Mario Lumi, titolari di Lume Fitness Club. L’obiettivo è creare uno spazio dedicato a studenti e lavoratori del centro storico, promuovendo abitudini di benessere e socializzazione. La struttura si propone come un ambiente che combina attività fisica e condivisione, rivolgendosi a un pubblico che frequenta l’area durante il giorno. L’apertura è prevista nel prossimo futuro.

Un ecosistema di benessere e condivisione, che favorisca abitudini sane e la socialità di universitari e lavoratori del centro storico: è l’ambiente che si prepara ad aprire le porte in viale Giacomo Leopardi a opera dei fratelli Elsid e Mario Lumi, titolari della palestra Lume Fitness Club. Dopo le sedi attive a Montecassiano e Macerata (in piazzale Mario Fattorini), Lume Urban è pronta a occupare i locali di fronte al supermercato Tigre, fino a pochi mesi fa animati dalla palestra InCentro. " Lume Urban, come l’abbiamo voluta chiamare, non nasce perché alla città di Macerata serve una nuova palestra – spiega Elsid Lumi –, ma perché crediamo che siano necessari più luoghi in cui le persone possano incontrarsi e costruire relazioni attraverso il movimento. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scommessa sul centro: "Una nuova palestra per studenti e lavoratori"

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