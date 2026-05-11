Centro Studi Lambda inaugura a Monza una nuova sede dedicata a studenti e famiglie

Da ilgiorno.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Centro Studi Lambda ha aperto una nuova sede a Monza, situata in via Carlo Prina 9. La struttura è dedicata a studenti e famiglie ed è parte di un progetto di espansione nel settore dell’educazione. L’inaugurazione è avvenuta recentemente e rappresenta un passo avanti per l’organizzazione. La nuova sede offre spazi e servizi pensati per supportare l’apprendimento e le attività educative nella città.

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Centro Studi Lambda continua il proprio percorso di crescita nel settore education e inaugura una nuova sede a Monza, in via Carlo Prina 9. L’apertura ufficiale è prevista oggi lunedì 11 maggio e rappresenta un’ulteriore tappa del piano di espansione nazionale della società, nata a Messina nel 2020. La sede di Monza si aggiunge a quelle già operative a Messina, Lecco e Frosinone. Nei prossimi mesi sono inoltre previste nuove aperture a Cagliari, Torino, Firenze, Foggia e Perugia. Centro Studi Lambda è oggi un network educativo rivolto a studenti delle scuole elementari, medie, superiori e universitari, ma anche a candidati ai concorsi pubblici e militari.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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