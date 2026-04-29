L’enoteca Giò ha riaperto in centro storico, segnando così una seconda apertura nel cuore della città. La nuova sede si aggiunge alla precedente, con l’obiettivo di offrire prodotti di qualità ai clienti. Il proprietario ha dichiarato che aprire un negozio in questa zona è semplice, mentre la vera sfida consiste nel mantenerlo attivo nel tempo. La riapertura si svolge in una data recente, a circa due anni dalla prima apertura.

Perugia, 29 aprile 2026 – “Aprire un negozio in centro storico è alla portata di tutti: la vera difficoltà è riuscire a mantenerlo nel tempo”. Alberto Guarducci, famiglia di imprenditori di lungo corso nel settore alberghiero ed enogastronomico, ieri ha tagliato il nastro dell’ Enoteca Giò in via Mazzini, che va ad aggiungersi al punto vendita fondato nel 1969 in via Ruggero d’Andreotto, scrigno di vini e prodotti agroalimentari made in Italy, con particolare attenzione alle eccellenze umbre. L’imprenditore ha poi chiarito che in merito alla crescita dell’azienda e all’espansione del marchio Guarducci (si pensi ai negozi e alla Città del Cioccolato) “non abbiamo “stampantine di soldi”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’Enoteca Giò fa il bis, nuova apertura in centro: “Una scommessa di qualità”

Notizie correlate

Nuove attività in centro a Perugia, sbarca in via Mazzini l'enoteca GiòLa storica Enoteca Giò - in attività dal 1969 - ha aperto una innovativa enoteca in via Mazzini, dove mira a coniugare il vino e i prodotti tipici...

Rocco Hunt papà bis, l'annuncio nel giorno di Pasqua: "Il tuo fratellone Gio’ Gio’ ti proteggerà con il suo cuore grande"Rocco Hunt ha annunciato sui social una bellissima notizia: lui e la moglie Ada diventeranno presto genitori bis.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: L’Enoteca Giò fa il bis, nuova apertura in centro: Una scommessa di qualità; Nuove attività in centro a Perugia, sbarca in via Mazzini l'enoteca Giò; Enoteca Giò raddoppia a Perugia: nuova apertura in via Mazzini nel centro storico -; Inaugurazione Enoteca Giò in via Mazzini: le foto -.

L’Enoteca Giò fa il bis, nuova apertura in centro: Una scommessa di qualitàIl marchio Guarducci si espande anche in via Mazzini. Oltre 350 etichette umbre eccellenze nazionali e internazionali. La sindaca: Una vetrina prestigiosa ... lanazione.it

Enoteca Giò raddoppia a Perugia: nuova apertura in via Mazzini nel centro storicoDi Vincenzo Diocleziano di Natale Enoteca Giò amplia la propria presenza a Perugia con l’apertura di un nuovo punto vendita in via Mazzini, nel centro storico. La storica attività, fondata nel 1969 in ... umbria24.it

Nuove attività in centro a Perugia, sbarca in via Mazzini l'enoteca Giò Link all'articolo al primo commento - facebook.com facebook