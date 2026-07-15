Viale Cavriga riapre con orario prolungato, mentre le vie D’Azeglio, Zanzi tra D’Azeglio e Annoni e Aliprandi tra Zanzi e Annoni sono chiuse per lavori di manutenzione sui ponti. Questa chiusura interrompe il traffico sull’asse via Boccaccio-via Cantore, creando disagi durante tutto il giorno. La strada alternativa più utilizzata è il Cavriga, che diventa così una via di uscita preferenziale per gli automobilisti.

Riapre a orario prolungato viale Cavriga. La chiusura di via D’Azeglio, di via Zanzi nel tratto tra le vie D’Azeglio e Annoni e di via Aliprandi nel tratto compreso fra le vie Zanzi e Annoni per la manutenzione straordinaria dei ponti paralizza a tutte le ore l’asse via Boccaccio-via Cantore. Quindi il Comune ha disposto l’apertura di viale Cavriga al traffico a partire da domani e fino a venerdì 7 agosto e, di nuovo, da lunedì 24 agosto fino al termine dei lavori. L’apertura dell’arteria all’interno del Parco dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 20, consentirà di rendere la circolazione più fluida durante i cantieri in corso sui due ponti, che ne hanno interrotto la percorribilità. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La scappatoia attraverso il Parco. Il Cavriga diventa la via d’uscita

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