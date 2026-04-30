Il Campania diventa una ' Runway' per l' uscita del film Il Diavolo veste Prada 2
Il Centro Commerciale Campania si è trasformato in una passerella speciale per l’anteprima del film “Il Diavolo veste Prada 2”. L’evento ha coinvolto alcuni addetti alla moda e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno potuto vivere un’esperienza in stile runway. La proiezione del film è prevista nelle sale cinematografiche a partire dalla prossima settimana.
Il Centro Commerciale Campania si trasforma in una passerella d’eccezione per celebrare l’arrivo nelle sale del film “Il Diavolo veste Prada 2”. In occasione dell’uscita cinematografica di questi giorni, il 2 maggio Piazza Campania ospiterà un evento speciale dedicato agli appassionati di moda e.🔗 Leggi su Casertanews.it
Il Diavolo Veste Prada 2 | Trailer Finale
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