Il Campania diventa una ' Runway' per l' uscita del film Il Diavolo veste Prada 2

Il Centro Commerciale Campania si è trasformato in una passerella speciale per l’anteprima del film “Il Diavolo veste Prada 2”. L’evento ha coinvolto alcuni addetti alla moda e ha visto la partecipazione di numerosi spettatori, che hanno potuto vivere un’esperienza in stile runway. La proiezione del film è prevista nelle sale cinematografiche a partire dalla prossima settimana.