Attraverso i nostri occhi Raccontare Porta Romana attraverso la fotografia

Arezzo, 16 maggio 2026 – È in corso una mostra fotografica dedicata a Porta Romana, un quartiere storico della città, che raccoglie immagini scattate da diversi autori. Le fotografie rappresentano scorci, dettagli e momenti di vita quotidiana della zona, offrendo uno sguardo autentico sulla sua atmosfera e caratteristiche. L'esposizione si tiene in un centro culturale locale e durerà fino alla fine del mese. L'iniziativa mira a valorizzare il patrimonio urbano attraverso gli scatti di vari fotografi.

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Arezzo, 16 maggio 2026 – “” è un progetto nato dal desiderio condiviso tra l’Istituto Superiore “Giovanni da Castiglione” e l’Istituzione Culturale ed Educativa Castiglionese, realizzato anche grazie al patrocinio del Comune di Castiglion Fiorentino, per dare voce ai ragazzi attraverso sguardi e narrazioni fotografiche. Avviato nel mese di novembre 2025, il percorso ha coinvolto 30 studenti delle classi quarte che hanno partecipato con entusiasmo in orario extrascolastico. Il progetto si è articolato in numerosi incontri, guidati dalla professoressa Annalisa Lucani e dal professore Alessandro Sonnati, alternando momenti di teoria e pratica. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Attraverso i nostri occhi. Raccontare Porta Romana attraverso la fotografia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Gli occhi di tua madre resta uno di quei brani che hanno scolpito unepoca. Sullo stesso argomento Due conferenze per raccontare Teodorico attraverso la numismaticaA 1500 anni dalla morte di Teodorico, attraverso la sua monetazione, si ripercorrerà la propaganda politica del dibattuto Re Ostrogoto che governò... La scuola attraverso gli occhi del nostro compagnoQuest’anno, grazie a un nuovo compagno, abbiamo conosciuto una realtà scolastica molto diversa dalla nostra. Raccontare con le foto. Al via il progetto scolasticoÈ stato inaugurato nell’Aula Magna dell’Istituto Giovanni da Castiglione, il progetto Attraverso i nostri occhi – Raccontare Porta Romana con la fotografia, frutto della collaborazione tra l’ISIS ... lanazione.it Attraverso i nostri occhi raccontare Porta Romana con la fotografiaArezzo, 8 novembre 2025 – Attraverso i nostri occhi a Castiglion Fiorentino come raccontare Porta Romana con la fotografia. Inaugurato il progetto fotografico dell’Istituto Giovanni da Castiglione ... lanazione.it