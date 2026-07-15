La Ruota della Fortuna Gerry Scotti pizzica Samira Lui | È una bugia…

Durante la trasmissione, Gerry Scotti ha contestato una dichiarazione di Samira Lui, definendola una bugia. La discussione si è verificata in diretta, senza ulteriori dettagli sul contenuto della dichiarazione o sulle ragioni del confronto. La puntata includeva anche storie di concorrenti provenienti da diverse regioni italiane e quiz che gli spettatori possono giocare da casa.

Ci sono tante ragioni per guardare La Ruota della Fortuna, come potrebbe confermare l’affezionato pubblico di Canale 5. Ci sono le storie sempre diverse dei concorrenti provenienti da ogni parte d’Italia e pronti a mettersi in gioco, gli immancabili quiz a cui poter giocare comodamente da casa sfidandosi tra amici e parenti. Ma ci sono anche Gerry Scotti e Samira Lui, una coppia di conduttori che non perde occasione per “pizzicarsi”, rendendo tutto ancor più piacevole. Cosa che hanno dimostrato anche questa sera. Gerry Scotti e Samira Lui sempre più complici. Inutile negarlo. Uno dei punti di forza di questa edizione de La Ruota della Fortuna è scenza dubbio il rapporto tra Gerry Scotti e Samira Lui. 🔗 Leggi su Dilei.it

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