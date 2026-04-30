La Ruota della Fortuna Gerry Scotti imita Samira Lui ma commette una gaffe

Nella puntata del 29 aprile di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha tentato di imitare Samira Lui, ma ha commesso una gaffe durante la scena. La conduttrice e il presentatore hanno condiviso alcuni momenti di complicità, frutto di un rapporto consolidato nel corso delle puntate. La trasmissione si è conclusa con un siparietto che ha divertito il pubblico presente in studio e a casa.

Nella puntata del 29 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui ci regalano l’ennesimo siparietto divertente, svelando un’intesa e un feeling costruiti nel tempo grazie al programma. Il conduttore imita la showgirl, ma commette una gaffe, divertendo tutti. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita il balletto di Samira Lui. Arrivata sugli schermi televisivi come un esperimento, La Ruota della Fortuna si è ormai trasformata in un’istituzione. La formula conquista grazie anche alla sua liturgia che è sempre ben precisa: Gerry Scotti accoglie il pubblico e la band presente in studio, poi presenta i concorrenti, infine annuncia l’arrivo di Samira Lui.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffe Lacrime alla Ruota Della Fortuna, Gerry Scotti sotto choc: vince 160mila euro, poi accade... Notizie correlate La Ruota della Fortuna, la gaffe di Gerry Scotti diverte Samira LuiLa puntata del 19 aprile de La Ruota della Fortuna regala ancora una volta sorrisi, divertimento e un gioco adrenalinico. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti “minaccia” di andarsene, ma Samira Lui intervieneCon la puntata del 16 febbraio La Ruota della Fortuna apre la settimana in modo frizzante, fra sketch, momenti divertenti e una sfida avvincente a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Il signor Giancarlo torna a La Ruota della Fortuna: chi è; La ruota della fortuna: Filippo alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: La Ruota delle Meraviglie di Abigail Video; La ruota della fortuna: Round Musicale: Oggi sono io Video. La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti è spietato: Ognuno fa ciò che vuole. Samira Lui spiazzata dalla gaffe del concorrenteSamira Lui resta amareggiata per l'errore di un concorrente nella puntata de La Ruota della Fortuna di mercoledì 29 aprile 2026, Gerry Scotti però la bacchetta ... libero.it Gerry Scotti, La Ruota della Fortuna 'accorcia' I Cesaroni 7: cosa cambia col nuovo orarioIl programma di Canale 5 sarebbe pronto a replicare la mossa di Rai 1, con una riorganizzazione della prima serata per favorire ulteriormente l'access prime time. libero.it La top 10: dalla Ruota della Fortuna con Mike Bongiorno al Grande Fratello. Le ricordate tutte - facebook.com facebook