Lunedì 25 maggio 2026, Gerry Scotti e Samira Lui sono entrati nello studio di La Ruota della Fortuna. La coppia ha partecipato alla registrazione di una puntata, dopo aver ottenuto un nuovo successo inaspettato. La registrazione si è svolta in modo regolare, senza incidenti, e si è conclusa con l'uscita dei due protagonisti dallo studio. Non sono stati segnalati problemi o imprevisti durante la sessione.

Gerry Scotti e Samira Lui, nella serata di lunedì 25 maggio 2026, entrano nello studio de La Ruota della Fortuna forti di un nuovo, inaspettato successo. I vertici Mediaset hanno infatti riconfermato i due conduttori, che resteranno ben saldi nell’access time di Canale 5 per tutti i mesi a venire, estate compresa. Nessuno stop vacanziero per il game show più amato della tv, che andrà in onda tutti i giorni anche nei caldi mesi di luglio e agosto. Mediaset punta tutto su Gerry Scotti e Samira Lui. Mediaset ha svelato i palinsesti per l’estate 2026. Le notizie più eclatanti sono due: addio a Belen Rodriguez a L’isola dei famosi e bentornati, anzi ben rimasti, a Gerry Scotti e Samira Lui a La Ruota della Fortuna. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui pronti a una nuova avventura: i piani per l’estate

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MALORE A LA RUOTA DELLA FORTUNA, GERRY SCOTTI INTERVIENE IN DIRETTA: PAURA PER LA CONCORRENTE

Notizie e thread social correlati

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti imita Samira Lui, ma commette una gaffeNella puntata del 29 aprile di La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti ha tentato di imitare Samira Lui, ma ha commesso una gaffe durante la scena.

La Ruota della Fortuna, Samira Lui stupisce con una scollatura mozzafiato e frena Gerry ScottiNella puntata del 3 aprile de La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti e Samira Lui hanno partecipato a un momento di spettacolo e divertimento, con...

Temi più discussi: La ruota della fortuna: Alice torna alla Ruota delle Meraviglie Video; La ruota della fortuna: Martedì 19 maggio Video; La ruota della fortuna: Jackpot: In strada Video; La ruota della fortuna: Jackpot: Vado io! Video.

Publitalia, la concessionaria di pubblicità di Mediaset, annuncia che La Ruota della Fortuna andrà in onda tutta l'estate senza sosta. Sfiderà fino al 19 luglio Affari Tuoi, dal 20 luglio L'Eredità Estate. x.com

Marilyn (la nonna di Andre) a La Ruota della Fortuna! reddit

La Ruota della fortuna, Gerry Scotti dilaga prima dei Pooh e scoppia la polemica: Per caso non c'è Maria De Filippi?La puntata di sabato 23 maggio de La Ruota della Fortuna ha durata extralarge, cosa che non accadeva da mesi in questo giorno, non tutti gradiscono ... libero.it

La Ruota della Fortuna, Gerry Scotti sfida la campionessa: Ho indovinato io. E cita il regolamento: finale perfidoGerry Scotti ama mettersi in gioco, lo ha fatto anche nella puntata de La Ruota della Fortuna di domenica 24 maggio, è lui a fare meglio della campionessa. libero.it