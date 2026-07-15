La Roma ha ottenuto il sì di Diego Moreira per trasferirsi dalla squadra francese. Ora le parti devono accordarsi sui termini economici tra i due club. La società giallorossa ha offerto circa 30 milioni di euro più il 10% sulla futura rivendita del giocatore. La trattativa tra le due squadre resta aperta, con una differenza di circa 10 milioni rispetto alla richiesta dello Strasburgo.

Diego Moreira ha detto sì. L’accordo tra la Roma e il giocatore dello Strasburgo è totale, adesso però bisogna trovare quello tra i due club. I giallorossi, infatti, continuano ad essere fermi ad un’offerta di circa 30 milioni di euro, più il 10% sull’eventuale rivendita del giocatore. Il club francese, invece, ne vuole almeno 40, una cifra comunque minore rispetto ai 50 che chiedeva fino a un paio di settimane fa. I Friedkin sono comunque fiduciosi di poter chiudere l’operazione nei prossimi giorni e anche in queste ore la dirigenza sta cercando un punto d’incontro con la controparte. Moreira è stato convinto con un contratto di quasi il triplo rispetto a quanto guadagna oggi allo Strasburgo: circa 2,5 milioni di euro più bonus rispetto agli attuali 900mila euro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Roma ha il sì di Moreira. Ora tocca convincere lo Strasburgo: ballano 10 milioni

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