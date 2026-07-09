L’amarezza per Greenwood (ormai destinato al Fenerbahce) non frena l’ottimismo di Gian Piero Gasperini. La Roma, infatti, è concentrata sul mercato per esaudire le richieste del tecnico che punta a rinforzare pesantemente l’attacco, ma non solo. Perché nelle tre richieste principali di Gasp c’è anche quella che porta alla fascia sinistra bassa. E il nome cerchiato in rosso da giorni porta ancora a Diego Moreira dello Strasburgo. Un giocatore che ha fatto innamorare la coppia Gasperini-D’Amico già due anni fa, ai tempi dell’Atalanta. L’esterno classe 2004 è uno dei protagonisti con il Belgio ai Mondiali (un'apparizione finora da subentrato). 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - La Roma punta Moreira, ma lo Strasburgo vuole 40 milioni e c'è di mezzo il Chelsea

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