Moreira lo Strasburgo non arretra | 40 milioni per aprire la trattativa con la Roma

Lo Strasburgo ha stabilito una soglia di 40 milioni di euro per avviare trattative di mercato riguardanti il giocatore. La cifra rappresenta il minimo richiesto prima di iniziare qualsiasi discussione con la società interessata. La Roma sta cercando di rinnovare il reparto offensivo e ha puntato il giocatore come obiettivo. Finora, non ci sono state offerte ufficiali o negoziati avviati, ma la richiesta di questa somma rimane un elemento chiave.

Quaranta milioni di euro. È questa la soglia fissata dallo Strasburgo per accettare anche solo di sedersi a parlare di Diego Moreira, il nome attorno al quale la Roma sta provando a ridisegnare il proprio reparto offensivo, secondo quanto ricostruito da Repubblica. Al di sotto di quella cifra, fanno sapere dalla Francia, non ci sarebbe nemmeno l’apertura a un tavolo di trattativa. Una rigidità che a Trigoria conoscono fin troppo bene, perché è la stessa filosofia con cui i giallorossi stanno gestendo un altro dossier caldo, quello di Manu Koné. La stessa fermezza applicata a Koné. Sul centrocampista francese, infatti, il Manchester United potrebbe arrivare a offrire fino a 50 milioni di euro, dopo che gli inglesi hanno visto sfumare la pista che portava a Ederson dell’ Atalanta. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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