La ristorazione veloce offre posti
In Toscana, diverse catene di ristorazione veloce hanno aperto nuove posizioni. McDonald’s sta selezionando personale per i punti vendita di Firenze Esterno Stazione, Firenze Cavour, Campi Bisenzio, Empoli, Pistoia, Cecina, Livorno Levante e Viareggio Drive. Le offerte di lavoro riguardano ruoli legati alla ristorazione, senza indicazioni su contratti o requisiti specifici. La ricerca è rivolta a candidati interessati a lavorare nel settore della ristorazione rapida nelle varie località toscane.
La ristorazione veloce assume in Toscana, con nuove selezioni aperte in diverse province. McDonald’s cerca addetti alla ristorazione per i locali di Firenze Esterno Stazione, Firenze Cavour, Campi Bisenzio, Empoli, Pistoia, Cecina, Livorno Levante e Viareggio Drive. I candidati lavoreranno tra cucina e sala, occupandosi della preparazione dei prodotti, del servizio ai clienti e della gestione degli ordini. Richiesti diploma di scuola superiore, capacità relazionali, attitudine al lavoro di squadra e flessibilità. La retribuzione indicata va da 1.212 a 1.600 euro lordi al mese. L’azienda punta inoltre su percorsi di formazione e crescita professionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it
What Restaurants Are At Alexanderplatz
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