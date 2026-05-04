A Monselice, il settore della logistica ha registrato un incremento del 618%, mentre il numero di posti disponibili nel settore della ristorazione è diminuito. Questa contrazione si verifica in un momento in cui si osserva anche un aumento della disoccupazione, nonostante la creazione di nuovi posti di lavoro. Questi dati mostrano una dinamica contrapposta tra due settori economici locali, con effetti diversi sul mercato del lavoro.

? Cosa scoprirai Come può la logistica crescere così tanto mentre la ristorazione cala?. Perché la disoccupazione aumenta nonostante il boom di nuovi posti di lavoro?. Quali sono le criticità contrattuali che preoccupano i sindacati locali?. Come cambierà il volto sociale di Monselice con questa nuova economia?.? In Breve Settore edilizia residenziale in crescita del 240% tra il 2020 e il 2024.. Disoccupati locali passati da 175 nel 2020 a 840 nel 2024.. Contratti a tempo indeterminato aumentati di 2.860 unità tra il 2015 e il 2024.. Ristorazione locale in calo del 43% con perdita di 145 unità lavorative.. Il mercato del lavoro a Monselice registra un incremento netto di 335 posizioni nel settore del movimento merci relativo ad altri trasporti terrestri rispetto al 2020, segnando un balzo del 618% per la logistica locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Monselice: la logistica vola del 618%, calano i posti nella ristorazione

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