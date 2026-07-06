Nel libro La terapia segreta degli alberi, pubblicato da Sperling & Kupfer, Marco Mencagli, dottore agronomo e Marco Nieri, bioricercatore ed esperto in ecodesign e salute dell’habitat, accompagnano il lettore alla scoperta della Forest Therapy, una pratica che affonda le proprie radici nell’antico rapporto tra l’uomo e la natura, e che oggi trova sempre più conferme anche sul piano scientifico. Esiste un silenzio particolare, che si incontra quando ci si immerge in un bosco, si passeggia in un parco o semplicemente si osserva un giardino in fiore. Non è l’assenza di rumore, ma una presenza discreta e avvolgente, una quiete viva, che si manifesta nel fruscio delle foglie, nel canto degli uccelli e nel respiro invisibile della vegetazione. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - I segreti della Forest Therapy

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Secrets to Dating Trees (Without Cutting Them!)

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