La Rete contro la legge elettorale | Già pronti decine di ricorsi

La Rete contro la legge elettorale annuncia decine di ricorsi già pronti. La bocciatura in aula del 14 luglio viene considerata un segnale di divisione all’interno della maggioranza. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dei ricorsi o sui tempi di deposito, ma la mobilitazione è già avviata. La protesta riguarda la legge approvata di recente, che ha incontrato forti opposizioni tra le forze politiche.

La bocciatura incassata il 14 luglio in Aula è vista come “un segnale evidente di una grave spaccatura nella maggioranza”, ma la Rete contro la legge elettorale è già proiettata al futuro muovendosi su un doppio binario: una grande mobilitazione nel Paese in stile referendum sulla giustizia e decine di ricorsi pronti a essere depositati nei Tribunali. Proprio per mettere a punto le prossime mosse è in programma domani sera 16 luglio una riunione online in cui si confronteranno le varie realtà che costituiscono la neonata ’Rete per un voto libero e uguale’ che conta oltre trenta organizzazioni, associazioni, comitati di costituzionalisti, giornalisti, avvocati e cittadini. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

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