Legge elettorale la mossa del centrodestra che stana le opposizioni | Pronti ad avviare un confronto
Il centrodestra ha annunciato di voler proseguire con l’iter di una nuova legge elettorale, puntando a garantire governabilità e stabilità durante tutta la legislatura a chiunque vinca le elezioni. La coalizione ha inoltre espresso disponibilità a confrontarsi con le opposizioni, sottolineando la volontà di avviare un confronto in merito alla riforma. La proposta viene presentata come un passo deciso per modificare l’attuale sistema elettorale italiano.
“La coalizione di centrodestra è determinata a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale, con l’unico obiettivo di dotare l’Italia di una riforma che garantisca governabilità e stabilità, per l’intera legislatura, a chiunque vinca le elezioni”. Lo si apprende da fonti della maggioranza al termine del vertice si e’ tenuto a Palazzo Chigi sulla riforma della legge elettorale, con la premier Meloni, i leader di Forza Italia Tajani, Lega Salvini e Noi Moderati Lupi. Nelle prossime ore i capigruppo contatteranno l’opposizione. “Con questo spirito, la maggioranza e’ pronta ad avviare il confronto con le opposizioni, per verificare se,...🔗 Leggi su Secoloditalia.it
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