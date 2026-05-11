Legge elettorale la mossa del centrodestra che stana le opposizioni | Pronti ad avviare un confronto

Il centrodestra ha annunciato di voler proseguire con l’iter di una nuova legge elettorale, puntando a garantire governabilità e stabilità durante tutta la legislatura a chiunque vinca le elezioni. La coalizione ha inoltre espresso disponibilità a confrontarsi con le opposizioni, sottolineando la volontà di avviare un confronto in merito alla riforma. La proposta viene presentata come un passo deciso per modificare l’attuale sistema elettorale italiano.

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