La residenza di campagna della principessa Margaret e di Lord Snowdon, chiamata The Old House, è in vendita a oltre 4 milioni di euro. La proprietà è stata ristrutturata dal defunto Lord Snowdon e fu donata nel 1958 dallo zio, Oliver Messel, in occasione del matrimonio con la principessa. L’agenzia immobiliare incaricata della vendita è Blue Book Agency.

Secondo Blue Book Agency, l’agenzia immobiliare incaricata della vendita, The Old House fu ristrutturata dal compianto Lord Snowdon. La residenza gli era stata donata nel 1958 dallo zio, il celebre decoratore Oliver Messel, in occasione del matrimonio con la principessa Margaret. Un regalo d’eccezione, pensato come un rifugio elegante e intimo per la coppia, ma che alla fine non riuscì a conquistare del tutto la principessa. «La principessa Margaret era molto “royal” e preferiva lo sfarzo e il cerimoniale della vita a Kensington Palace al fascino discreto di The Old House», ha raccontato al Wall Street Journal Amanda Walsh, attuale proprietaria della proprietà. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La residenza di campagna della principessa Margaret e Lord Snowdown è in vendita per oltre 4 milioni di euro

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Family killed her & lover for sister,reborn,she no longer weak,swear them pay!

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